Enrique Riquelme carga contra Florentino Pérez y contra las obras del estadio Santiago Bernabéu

Madrid, 29 de mayo de 2026. El empresario español Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, expresó este viernes en una entrevista a Europa Press que "pensaba que Florentino Pérez iba a sacar ese gran Florentino del pasado pero a visto que su proyecto es "ir contra" él. Además, ha cargado contra las obras del Santiago Bernabéu asegurando que "el daño ya está hecho", que "está muy lejos de ser el mejor estadio del mundo" y ha recalcado que no entiende como se pudo invertir 1.700 millones de euros en una infraestructura sin licencia. (Fuente: europa press/real madrid)