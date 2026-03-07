Entidades asociadas a CECA reflexionan en ARCO sobre el papel transformador de la cultura

Madrid, 7 de marzo de 2026. Con el objetivo de visibilizar su patrimonio artístico y cultural, cinco entidades asociadas a CECA se han reunido en ARCO en el encuentro 'Colecciones que transcienden. Un siglo de cultura y compromiso de entidades y fundaciones CECA'. En el mismo han participado Abanca, Fundación Ibercaja, Fundación "la Caixa", Fundación Mediterráneo y FUNDOS. Las fundaciones CECA y sus entidades financieras, a través de su obra social, constituyen el primer inversor social privado en España y una de las redes de acción cultural más relevantes del país. La implantación y actividad territorial del sector CECA favorece que la cultura sea una herramienta de cohesión social y de acceso universal al conocimiento. El encuentro ha servido además para poner en valor el papel esencial que las más de 30 fundaciones de CECA desempeñan en la protección y conservación del patrimonio en España.