Entidades exigen que el desalojo del asentamiento del antiguo circuito F1 cumpla los derechos

Valencia, 10 de septiembre de 2026. Entidades sociales, junto a representantes de partidos políticos se han concentrado este jueves en apoyo de las más de 800 personas que calculan que viven en el asentamiento del antiguo circuito urbano de la Fórmula 1 y para reclamar que su desalojo para la construcción del nuevo PAI del Grao se realice sea bajo tutelaje judicial. Por su parte, la candidata de Compromís al Ayuntamiento, Mónica Oltra, ha lamentado que este drama social que se vive "refleja el modelo de ciudad de Camps --expresidente de la Generalitat-- y de Barberá --exalcaldesa-- que solo atiende a la especulación y a los intereses de los más ricos". "Aquí hace un poco más de una década estaban corriendo los Ferraris y ahora en los escombros que han quedado viven más de 800 personas en infraviviendas", ha apuntado Oltra, quien ha advertido: "También es el modelo de ciudad Ayuso-Almeida, lo está repitiendo en Madrid y lo que espera es este resultado".