Entidades y sindicatos exigen ante Les Corts que se negocie el modelo de financiación

Valencia, 18 de junio de 2026. La secretaria general de CCOO PV, Ana García, y el secretario general de UGT PV, Tino Calero, reivindicaban el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno porque "está aportando más recursos al sistema, está reduciendo las diferencias entre comunidades autonómas y está profundizando en la solidaridad interterritorial", en una concentración enfrente de Les Corts de la Xarxa de Entitats per un Finançament Just. Por otro lado, señalaban que exigen la condonación de la deuda al haber sido una comunidad autónoma "infrafinanciada", y un fondo de nivelación para "corregir el déficit y no acumular deuda".