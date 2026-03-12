Entregadas las llaves del monasterio de Belorado, del que "faltan muchas cosas"

Belorado (Burgos), 12 de marzo de 2026. Uno de los abogados de las monjas la cismáticas de Belorado, Florentino Aláez, ha asegurado que el lanzamiento que se ha producido este jueves a las 9.30 horas "es provisional" ya que como ha explicado, hasta que el Tribunal Supremo no decida sobre el recurso de casación interpuesto por la defensa de las cismáticas, "la sentencia no será firme". En la mañana de este jueves se ha ejecutado la sentencia de desahucio del monasterio de Belorado pero Aláez tiene la esperanza de que el Alto Tribunal invalide la demanda del Arzobispado y les devuelva a las cismáticas la titularidad del monasterio y ha aseverado que "tarde o temprano, las monjas regresarán a Belorado". Por su parte, el abogado de la Federación de Clarisas, Gerardo Sanz-Rubert, que ha estado acompañado por sor Amparo, ha explicado, que tras recorrer el monasterio se ha levantado acta porque "faltan muebles, documentación y parte del archivo del monasterio", además de que también faltan retablos de la iglesia.Una de las más veteranas del convento, con más de veinte años de residencia en La Bretonera, Sor Amparo, ha regresado a su "casa" dos años después de abandonarla con la llegada del autodenominado obispo Pablo Rojas y de Francisco José Cero.