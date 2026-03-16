Entregan 18 viviendas protegidas para jóvenes en la antigua Escuela de Idiomas de Marbella

Marbella (Málaga), 16 de marzo de 2026. La Junta de Andalucía ha entregado las llaves de 18 viviendas protegidas en régimen especial de alquiler en la ciudad malagueña de Marbella, tras la rehabilitación integral del antiguo edificio de la Escuela Oficial de Idiomas. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha participado junto a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el acto de entrega de esta promoción pensada especialmente para que los jóvenes, con precios asequibles que, en muchos casos, no alcanza los 200 euros al mes.