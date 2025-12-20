Se entregan premios a la solidaridad de los voluntarios por la dana

La coordinadora del centro del voluntariado de la Cantina, Paula Arguedas, indicaba que estos premios "recogen la unidad y solidaridad que se ha movido por la dana" por parte de los voluntario y, de esta manera, continúan "potenciando el espíritu de solidaridad" que se generó desde las inundaciones de la provincia de Valencia. La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, agradecía este tipo de actos para reconocer la labor de los voluntarios, que estuvieron "desde el primer momento", porque, para ellos, esta Navidad es "todavía más difícil" que la anterior.