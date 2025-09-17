ERC dice que ellos también han pactado obligar a las grandes empresas a atender en catalán

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha recalcado que la enmienda anunciada por Junts según la cual las empresas grandes deberían ofrecer atención al cliente en lenguas cooficiales, con independencia de en qué comunidad tengan su sede, también lleva también la firma de su formación, de Bildu y del BNG, pues afecta a todas las lenguas cooficiales, no sólo al catalán. "Me alegra la capacidad de Junts para apropiarse de cosas, y me sorprende que españoles muy españoles se metan tanto con idiomas reconocidos en la sacrosanta Constitución", ha deslizado el portavoz de ERC.(Fuente: Congreso)