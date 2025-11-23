ERC, Junts, CUP y Comuns piden convertir la Jefatura de Via Laietana en un centro de memoria

Unas 200 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, se han concentrado este domingo a mediodía ante la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana 43 de Barcelona, para protestar contra el uso policial del edificio y pedir su conversión en "espacio de memoria". Han participado la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella; el diputado de Junts Francesc de Dalmases; la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, y la presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo. En declaraciones a los medios, De Dalmases ha dicho que la Via Laietana 43 debe ser solo un centro de memoria, y ha defendido trasladar a la policía: "En el 50 aniversario de la muerte del dictador no puede haber ningún espacio, ni para su impunidad ni para mantener que su golpe de estado fue una victoria". Capella ha reclamado que Catalunya asuma la gestión del edificio y ha remarcado que no se conformarán con una "devolución a medias" en la que el cuerpo de Policía Nacional siga presente. Vidal ha defendido que este espacio debe "honrar a las personas que fueron torturadas", ha acusado al PSOE de situar este asunto en un callejón sin salida, y ha añadido que no puede ser que los cuerpos policiales sigan trabajando en el edificio. Castillejo ha reivindicado convertir la Jefatura en espacio de memoria y ha advertido de que la permanencia de la policía demuestra la "pervivencia del franquismo".