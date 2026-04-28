ESK ve en el anuncio de Tubos Reunidos de un posible concurso "una herramienta de presión"

Amurrio (Álava), 28 de abril de 2026. ESK ha afirmado que el anuncio de Tubos Reunidos de que no descarta tener presentar una concurso voluntario es "una herramienta de presión, miedo y amenaza" hacia la plantilla, además de una "estrategia" por parte de la compañía. En declaraciones, Gorka Abascal Muñoz, miembro del comité y delegado sindical por ESK, se ha referido a la comunicación de Tubos Reunidos en la que afirmaba estar en una situación que comprometía su viabilidad, lo que le podría llevar a tener que adoptar "medidas adicionales" como resultado del "deterioro experimentado" sin descartar la solicitud de declaración de concurso voluntario.