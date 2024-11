Espadaler defiende que Units no busca "integración" con el PSC sino la lealtad con los pactos

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat y líder de Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha defendido este sábado que el objetivo de la formación no es "la integración" ni la fusión con el PSC, sino la lealtad con los acuerdos suscritos con los socialistas. "Nuestro horizonte no es el de la integración, no es el de la fusión, sino el del respeto y la lealtad con los pactos que hemos suscrito, en este caso al PSC", ha declarado en una atención a los medios de comunicación tras clausurar la III Convenció Nacional del partido en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona.