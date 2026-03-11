España aclara que el gerente de la Cartuja imputado no es un cargo de la Junta de Andalucía

Sevilla, 11 de marzo de 2026. La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha aclarado este miércoles que el gerente del Estadio La Cartuja de Sevilla "no es un cargo público de la Junta de Andalucía. No es un cargo ni público ni político", ha sentenciado. Así se ha pronunciado España en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntada sobre si la Junta, como accionista mayoritario del Consorcio del Estadio, se plantea el cese del gerente. Sobre si el Gobierno andaluz se personará en la causa, "no nos lo hemos planteado de momento, pero no quiere decir que no la vayamos a hacer". (Fuente: Junta de Andalucía)