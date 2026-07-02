España atrae a 36,8 millones de turistas hasta mayo y su gasto se dispara un 7,8%

Madrid, 2 de julio de 2026. España recibió 36,8 millones de turistas internacionales durante los cinco primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo de 2025 y cifra récord para este periodo. Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este flujo de visitantes gastó entre enero y mayo 50.257 millones de euros, lo que supone un avance del 7,8% sobre el mismo periodo de 2025 y también un máximo histórico para este periodo.