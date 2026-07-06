España confirma que el Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto y afea la actitud del PP

Madrid, 6 de julio de 2026. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha presidido por primera vez el Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Arcadi España ha planteado este lunes a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB para los años 2027, 2028 y 2029 y les ha trasladado que el próximo ejercicio recibirán "los mayores recursos de su historia". Una senda de estabilidad presupuestaria que ha sido aprobada pese a los votos en contra de los consejeros del Partido Popular. (Fuente: Europa Press / Senado / La Moncloa)