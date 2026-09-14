España destaca que ya hay "muchas peticiones" de empresas y autónomos de Ceuta para ayudas

Alicante, 14 de septiembre de 2026. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que ya se han recibido "muchas peticiones" de empresas y autónomos de Ceuta para solicitar las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes que hubo a finales de julio. "El plazo se ha abierto hoy, se empezará a pagar a principios de octubre y creo que los ciudadanos lo que quieren escuchar es cómo avanza la gestión y cómo se recupera la normalidad. Y en eso está el Gobierno de España", ha defendido el ministro de Hacienda.