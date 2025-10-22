España estrena SIEC, la primera plataforma que centraliza los indicadores clave del cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer, en colaboración con la Red Española de Registros de Cáncer, el área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red, y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ha presentado SIEC, el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España, la primera plataforma que centraliza los indicadores clave del cáncer en España, en un encuentro organizado por Europa Press.Durante el encuentro se ha destacado que la plataforma SIEC es una herramienta clave para fortalecer la vigilancia, el control y la toma de decisiones en oncología ya que unifica y hace públicos los datos del cáncer sesgados por sexo, edad, localización y comunidad autónoma.Gracias al SIEC se podrán detectar diferentes tendencias de cómo se comporta la enfermedad en España, lo que supone un beneficio para todas las partes afectadas en la enfermedad, desde el paciente o familiar hasta el investigador.Una plataforma para todos aquellos que quieran conocer la realidad del cáncer en España.