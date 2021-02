Los españoles desconocen las propiedades nutricionales del agua, según un estudio

La mitad de la población española desconoce las propiedades nutricionales del agua. Así se desprende del estudio “No solo es agua”, realizado por la consultora The Onion Inside para la Editorial Amat con motivo de la reedición del libro Más claro que el agua, de la Dra. Magda Carlas. El estudio, que cuenta con 1000 entrevistados, refleja el gran desconocimiento que tiene la población española sobre la hidratación, los minerales del agua y su importancia para la salud. Según el documento, un 76% de los encuestados no presta atención a la hidratación a diario y son las personas mayores las que menos importancia le dan. Solo un 19,7% de los mayores de 55 años afirma cuidarla en su día a día.Respecto a la calidad nutricional del agua, casi el 25% desconoce que este alimento puede ayudar a la contribución de minerales. Los jóvenes y los adolescentes son los que menos tienen en cuenta los minerales a la hora de llevar a cabo una alimentación sana. El estudio también refleja que, a la hora de comprar, la cantidad de minerales del agua no es un factor determinante, ya que los españoles tienen en cuenta otras cuestiones como el precio o el sabor.Actualmente, el 30% de la población ingiere cantidades de minerales inferiores a las recomendadas, según recientes publicaciones. Una buena hidratación y la ingesta de minerales son fundamentales para nuestra salud. (Fuente: )