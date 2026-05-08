Los españoles, solidarios ante el desembarco del crucero: "Es una cuestión de humanidad"

Madrid, 8 de mayo de 2026. El debate sobre el desembarco de los pasajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus ha dejado una respuesta mayoritaria entre los ciudadanos marcada por la solidaridad y la apelación a criterios humanitarios. Frente a la preocupación inicial, muchos coinciden en que la atención sanitaria debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. "Yo si estuviera en el crucero no quisiera que me dejaran allí", ha resumido una ciudadana, mientras que otros han apelado directamente a la "humanidad" como principio básico en la gestión del caso.