La esposa de Bárcenas describe el cambio de actitud del chófer al entrar en prisión

Madrid, 20 de abril de 2026. La jornada de este lunes en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen ha estado marcada por las declaraciones del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y de su esposa, Rosalía Iglesias, a pocos días de que declare el expresidente Mariano Rajoy, previsto para este jueves. Iglesias ha centrado buena parte de su testimonio en la figura de Sergio Ríos, el chófer de la familia, al que ha descrito con un cambio de actitud "inexplicable" coincidiendo con la entrada en prisión de su marido en 2013. (Fuente: Audiencia Nacional/Europa Press)