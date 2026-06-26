Estabilizado el incendio de Tiana y bomberos actúan en flanco derecho en el de Tamarite

Cataluña y Aragón, 26 de junio de 2026.
El incendio de Tiana (Barcelona), que ha quemado unas 48 hectáreas, ha quedado estabilizado. Los bomberos han levantado el confinamiento de las 3 urbanizaciones que quedaban confinadas y continúan trabajando con un helicóptero y unas 30 dotaciones terrestres para revisar y remojar la zona afectada. Y en Huesca, medios aéreos y terrestres centran la extinción del incendio en Tamarite en el flanco derecho. Desde el Gobierno de Aragón han expresado su "optimismo" con el izquierdo, donde "prácticamente ya no hay presencia de fuego".
(Fuente: Europa Press / Agents Rurals, Bombers / UME)