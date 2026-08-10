Estabilizado el incendio de Tírig mientras que el de Niebla se encuentra "fuera de control"

Madrid, 10 de agosto de 2026. Uno de los tres grandes incendios que azotan España en los últimos días se ha dado por estabilizado, mientras que los otros dos continúan activos y en nivel 2 de gravedad. Es el incendio forestal de Tírig (Castellón), originado el pasado viernes, el que se encuentra estabilizado tras tres días activo. En peor situación se encuentra el incendio forestal declarado el pasado jueves en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), el cual roza ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y se encuentra en estos momentos "fuera de capacidad de extinción". Por otro lado, en las Navas de San Antonio (Segovia), el CECOPI ha decidido mantener las medidas de Protección Civil a la espera de su evolución. De este modo, continúan evacuados los residentes de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, mientras que se mantiene el confinamiento de la población de Valdeprados. (Fuente: Europa Press/UME/Generalitat Valenciana/Bombers Castelló/Guardia Civil)