Establecimientos cofrades apuran días para surtir de lo necesario para preparar la Semana Santa

Sevilla, 28 de marzo de 2026. La dependienta de la tradicional cerería El Salvador en la capital andaluza, Sara García, ha explicado que los establecimientos de artículos cofrades funcionan ya "desde hace semanas" a toda máquina para surtir al devoto de lo necesario para adornar balcones, perfumar viviendas con el aroma del incienso y proveer de cirios a las hermandades que realizan estación de penitencia. En Sevilla, un año más, se espera "con ganas" la llegada de la Semana Santa, que en esta ocasión se adelanta a final de marzo.