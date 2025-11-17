Esteban cree que PNV "probablemente" acordará los Presupuestos pero no ve mayoría parlamentaria

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que no es "muy optimista" respecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, "no porque no vayamos a llegar a un acuerdo", ha matizado, pues "más que probablemente podamos llegar a un acuerdo nosotros", sino porque "hace falta una mayoría". "Y me da que hay algunos grupos políticos que antes más o menos estaban apoyando al Gobierno y que en estos momentos quizás no quieran entrar en ese acuerdo de Presupuestos", ha añadido.(Fuente: PNV)