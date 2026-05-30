Esteban pide a Sánchez que comparezca antes del día 24

Bilbao, 30 de mayo de 2026. El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que "es muy grave" lo que está sucediendo con las investigaciones judiciales sobre presunta corrupción alrededor del PSOE, que mantiene la legislatura "completamente paralizada", y ha dicho que no tiene "muchas esperanzas" en las explicaciones que dé en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una comparecencia que debería, a su juicio, producirse antes del próximo día 24 de junio. También ha reprochado a EH Bildu que sea el único que no reclama explicaciones, "como si no pasara nada", y ha acusado al PP de actuar de "manera absolutamente irresponsable", poniendo "a caldo" al PNV y "unido a la ultraderecha, una y otra vez, abriéndole camino y haciendo una fosa entre mitades de la sociedad".