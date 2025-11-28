Ester Expósito y Arón Piper brindan por los momentos que han definido su año

Antes de que termine 2025, Ester Expósito y Arón Piper han brindado para celebrar los momentos que han definido su año: la amistad, la cultura, la música y la creatividad. Tequila Patrón ha reunido a dos de las caras más influyentes de su generación. Ester y Arón, dos fuerzas culturales con voz propia y con una conexión genuina con la moda, el cine, las series y la escena musical, encarnan de forma natural el espíritu de Patrón el Alto, el trabajo bien hecho y la creatividad. Una velada que ha tenido como colofón los cócteles de autor inspirados en los gustos personales de ambos artistas, creados en exclusiva para esta celebración, que ha culminado con un brindis con Patrón el Alto. Más que una simple fiesta, la colaboración entre Tequila Patrón, Ester Expósito y Arón Piper ha sido una declaración de intenciones: elevar el nivel de las reuniones entre amigos, brindar por los objetivos alcanzados y recordar que los grandes logros se disfrutan más cuando se comparten.