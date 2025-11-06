Estrategias para abordar el absentismo laboral

El absentismo laboral crece cada año en España, solo en 2024 la tasa de absentismo alcanzó el 6,7% de las horas pactadas y supuso un coste de 30.000 millones a las empresas.Por sectores, la industria con un 6,8% es el sector con más absentismo, seguido del sector servicios, con un 6,6% y la construcción, un 5,3%.Más allá del impacto económico y la dificultad para fidelizar talento, el absentismo laboral revela una realidad silenciosa: un problema creciente de salud mental.Propuestas como Healthy Minds, una solución científica basada en IA, ayuda a las empresas a detectar riesgos psicosociales en sus trabajadores.Abordar el absentismo es un reto que implica a todos: desde administraciones, hasta empresas y trabajadores.