Se estrena la obra de Kiefer en CAHH y vuelve a España tras dos décadas

Valencia, 1 de mayo de 2026. El asesor artístico del CAHH y comisario de la exposición de Anselm Kiefer, Javier Molins, señalaba que "es la primera vez que se puede ver la obra de Kiefer en Valencia y la primera vez en España desde hace 20 años", una exposición inédita con obras internacionales. Esta exposición, hace un "recorrido" sobre la obra reciente de Anselm Kiefer que hablan "de la historia, la literatura, la filosofía, los mitos griegos y la música". También se pueden observar "paisajes, flores y muchas capas, en un paisaje muy matérico con capas intelectuales porque se ve mucha materia de pintura".