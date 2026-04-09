Estreno mundial del CUPRA Raval: El coche urbano rebelde 100% fabricado en España

Madrid, 9 de abril de 2026. CUPRA ha lanzado a nivel mundial el nuevo CUPRA Raval, el primer coche eléctrico urbano de la marca, diseñado, desarrollado y producido 100% en España, en la fábrica de Martorell de Barcelona. Este modelo eléctrico urbano ha supuesto una transformación completa de la compañía y de la fábrica así como una inversión de 10.000 millones de euros, realizada en consorcio con PowerCo y Grupo Volkswagen. La compañía ha presentado en Madrid el CUPRA Raval, que marca el inicio de una nueva era: alto rendimiento, diseño llamativo y equipamiento propio de segmentos superiores, junto con un amplio habitáculo y un gran maletero de 441 litros. Con un diseño rebelde y atrevido y un estilo que desafía lo convencional, CUPRA Raval es el primer modelo de los coches eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen, que busca democratizar el acceso a la movilidad eléctrica europea desde España. Su comportamiento dinámico deportivo, propio del ADN de la marca, ofrece una experiencia de conducción divertida y emocional, y permite además recorrer hasta 450 km con una sola carga, que requiere tan solo media hora para recargar el 80% de su capacidad. El CUPRA Raval ha iniciado ya su producción, acepta pedidos y las primeras unidades se empezarán a entregar en verano.