El estudio Carmen17 moderniza los trajes de chulapos con diseños personalizables

Madrid, 15 de mayo de 2026. Llegan las fiestas de San Isidro y Madrid se vuelve a llenar de claveles, música, barquillos y, sobre todo, de la moda más castiza. Las calles de la capital reviven un año más la tradición y se llenan de estilo con infinidad de trajes de chulapa. La cofundadora del estudio de diseño y realización de vestuario Carmen17, Arancha Rodrigálvarez, ha explicado que han conseguido atraer a un público variado que acuden para conseguir sus trajes de chulapo o chulapa gracias a una propuesta personalizada en la que cada cliente elige su diseño. "Eliges tú la tela y no nos ceñimos solo a los trajes habituales de los lunares o flores pequeñas sino que aquí la gente se expresa a través de su elegido de estampados", ha destacado.