Eudel ofrece a ayuntamientos 33 medidas para combatir la violencia contra las mujeres electas

La Asociación de Municipios Vascos, Eudel, ofrece a los ayuntamientos 33 medidas para combatir la violencia sexista contra las mujeres electas en política local, 1.170 concejalas y 89 alcaldesas en la actualidad. "Euskadi no puede permitirse el perder ni una sola mujer en la política por culpa del machismo. Cada vez que una mujer electa se calla o abandona, la democracia social se debilita", ha defendido la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio (Bizkaia), Esther Apraiz, quien ha destacado que dicha violencia se manifiesta de tres formas: la violencia física y verbal, la psicológica y la simbólica.