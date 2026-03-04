Eurocaja Rural traslada su icónico encuentro 'Empuéblate' a Logroño

Logroño, 4 de marzo de 2026. Eurocaja Rural ha sacado más allá de las fronteras de Toledo por primera vez su tradicional encuentro 'Empuéblate', un foro comandado de nuevo por el periodista Manuel Campo Vidal en el que ante más de un centenar de asistentes ha puesto en común las oportunidades del mundo rural, los retos a futuro y las soluciones para encontrar sinergias entre todos los actores para garantizar el desarrollo de los pueblos. Un acto que ha servido para que la cooperativa de crédito consolide su compromiso de seguir vertebrando el territorio.