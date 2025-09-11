La Eurocámara condena la "catástrofe humanitaria" en Gaza

El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves una resolución en la que condena la "catástrofe humanitaria" en la Franja de Gaza, responsabiliza directamente a Israel de "bloquear" la entrega de ayuda humanitaria y respalda la propuesta de la Comisión Europea de suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial con Israel, que también requiere del apoyo de los Veintisiete. La resolución, aprobada por 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones, exige un "alto el fuego inmediato", la entrega de ayuda humanitaria, exige la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos por Hamás y defiende la solución de dos Estados para garantizar una paz duradera en la región.(Fuente: Comisión Europea)