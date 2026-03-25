Euskadi elegida como un modelo internacional de políticas de apoyo a la democracia en el mundo.

Bilbao, 25 de marzo de 2026. El lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado que Naciones Unidas ha elegido a Euskadi como un modelo internacional para fortalecer las políticas de profundización democrática, de apoyo a la democracia en el mundo. "Hoy es un día importante para Euskadi y hay que poner en valor que la ONU haya elegido a Euskadi como un lugar en el que poder experimentar en relación con la democracia", ha celebrado.Por otro lado, ha manifestado que esto debe también llevar a otra conclusión y es que "en este momento tan complicado, geopolítico, en donde la guerra, las crisis, los totalitarismos y los autoritarismos se están abierto en paso, Euskadi le lanza al mundo, dentro de nuestro tamaño, un mensaje distinto a favor de la democracia y de los valores democráticos, que son aquellos que nos inspiran diariamente en nuestro quehacer y que tenemos que seguir defendiendo".