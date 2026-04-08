Exdirector de Logirail afirma que Claudia Montes trabajó después de un inicio "irregular"

Madrid, 8 de abril de 2026. El exdirector general de la empresa pública Logirail Óscar Gómez ha asegurado en el juicio del Tribunal Supremo a la presunta trama de mascarillas que Claudia Montes, mujer a la que se relaciona con José Luis Ábalos, cumplió su trabajo en esa filial de Renfe pese a un comienzo "irregular" en el que no acudía a su puesto porque el lugar no era adecuado para ello. Dicho eso, ha expresado que no recibió indicaciones del exministro de Transportes o de su exasesor ministerial Koldo García para beneficiarla. (Fuente: Tribunal Supremo)