El exdirector de la Policía, Cosidó, niega que conociera espionajes a Bárcenas

Madrid, 15 de abril de 2026. El exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó ha negado este miércoles que tuviera conocimiento en 2013 del presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, asegurando que sí supo que existía "una investigación" policial relacionada con el 'caso Gürtel' y que no escuchó el término "cocinero" o "Kitchen". (Fuente: Europa Press / Audiencia Nacional)