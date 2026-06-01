Exdirectora de conservatorio dice que David Sánchez no fue sustituido durante su excedencia

Badajoz, 1 de junio de 2026. La directora del Conservatorio Superior de Música de Badajoz entre los años 2020 y 2025, Rosario Mayoral, ha señalado que David Sánchez no fue sustituido por nadie durante el tiempo que estuvo en excedencia, y posteriormente de baja, en su puesto como coordinador de las actividades de los conservatorios. Sobre la creación de la plaza de coordinador que ocupó David Sánchez, Rosario Mayoral ha asegurado desconocer de dónde partió la idea, y ha considerado que "en principio no" era una necesidad, ya que "siempre hay necesidades más urgentes, sobre todo de profesorado". (Fuente: Audiencia Provincial de Badajoz)