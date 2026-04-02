Se exhibe una recreación en tamaño natural de la Semana Santa en Alzira

Valencia, 2 de abril de 2026. El Hermano mayor presidente de la Hermandad de la Santa Cena de Alzira, Alejandro Puigvert, destacaba los doseles de la localidad valenciana de Alzira como uno de los grandes eventos en Semana Santa en la Comunitat Valenciana: "Son recreaciones históricas y efectistas". Este año, han recreado "un Comedor del Siglo I en la ciudad de Jerusalem, dividiendo la escena de la última cena en dos, el lavatorio de pies y una mesa redonda con Jesucristo como primer sacerdorte". El presidente de la cofradía Virgen de los Dolores, Eduardo Part, explicaba que los doseles de Alzira son una "recreación efímera" de la Semana Santa, porque cada año cambia, y resaltaba el "ambiente espiritual" que se respira en las visitas de la gente a los doseles.