Exhibiciones de ronqueo de atún rojo para aprender una técnica ancestral

Este sonido que hace el cuchillo, similar al ronquido, es el que da nombre a esta técnica tradicional y ancestral para el despiece manual del atún rojo, el famoso ronqueo. Un arte que ahora se pone a disposición de los clientes de Ahorramas con una serie de exhibiciones en diferentes supermercados de la cadena.Este proceso de despiece requiere una habilidad y precisión quirúrgica para separar meticulosamente cada una de las más de 25 partes del atún. Con esta iniciativa, la compañía busca mejorar la experiencia de compra de sus clientes, mostrando la calidad y trazabilidad de uno de los productos más apreciados de sus pescaderías.El programa ha incluido una breve explicación sobre la trazabilidad del producto, la exhibición del ronqueo y, finalmente, una degustación para los asistentes. Una acción que reafirma el compromiso de la compañía por ofrecer un gran surtido de producto fresco de máxima calidad, como es esta joya gastronómica.