Las exmonjas de Belorado se irán del convento "discretamente" antes del lanzamiento del jueves

Belorado (Burgos), 9 de marzo de 2026. Las monjas cismáticas de Belorado están terminando de trasladar sus enseres y pertenencias desde el cenobio burgalés al de Santa Klara de Orduña, como ha confirmado el portavoz de la comunidad, Francisco Canals. Las exmonjas se irán antes de que se produzca el lanzamiento, como ha indicado el portavoz y la fecha prevista, es es día 12, por lo que ese día "solo los abogados recibirán a la comitiva judicial y a la Guardia Civil" para la entrega de llaves y el levantamiento del acta.