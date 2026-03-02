Experta pide prudencia ante una posible subida de combustible

Madrid, 2 de marzo de 2026. El ataque lanzado el sábado de manera conjunta entre EEUU e Israel sobre Irán puede afectar directamente a la economía europea. Los expertos temen que el precio del petróleo se dispare y esto provoque un repunte de la inflación y, por tanto, una subida de precios en productos como la gasolina. Sin embargo, han pedido prudencia ante esta subida porque todavía es dificil de preveer si bien han asegurado que no habrá problemas de abastecimiento. "Nuestro suministro de crudo esté muy diversificado. Recibimos aproximadamente 30 tipos de crudo cada mes de unos 20 países de origen y, por ejemplo, en 2025, más del 50% de las importaciones de crudo a España provinieron del continente americano", ha asegurado la portavoz de la Asociación de la Industria del Combustible de España, Inés Cardenal.