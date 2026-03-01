Experto aboga por el regreso del Rey emérito a España para mejorar la imagen internacional

Madrid, 1 de marzo de 2026. El Rey emérito puede regresar a residir a España cuando lo considere oportuno pero en la Casa del Rey consideran que si quiere salvaguardar tanto su imagen como la de la Corona entonces debería recuperar también su residencia fiscal en el país. Expertos abogan que "ha llegado el momento en el que el Rey no siga afuera y debería volver cuanto antes a España". El profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, Cosme Ojeda, ha afirmado que "para la imagen de España, para la imagen internacional, ver que el Rey... muriese en el exilio sería difícil de explicar en muchos países o sería muy llamativo para muchos países de nuestro entorno", ha asegurado Ojeda.