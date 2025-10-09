Experto advierte de lo complejo de la paz en Gaza: "Cada uno de los puntos es un campo minado"

El profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Cosme Ojeda, ha advertido sobre los riesgos del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas para la paz en la Franja de Gaza señalando que "cada uno de los 20 puntos es como un campo minado" y que "mientras no haya una cierta seguridad para Israel y un gobierno viable palestino, esto se puede descarrilar". No obstante, ha mostrado un cauto optimismo al considerar que "a medio plazo, se puede lograr una cierta estabilidad en esa parte del mundo".