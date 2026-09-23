Experto afirma que Trump "suplica un acuerdo a Irán" con sus amenazas en la ONU

Bilbao, 23 de septiembre de 2026. El discurso de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, donde amenazó con "aniquilar" a Irán, responde únicamente a "un discurso en clave interna". Así lo ha asegurado el profesor de Derecho Internacional Público de la UPV/EHU, Ander Gutiérrez-Solana, quien ha considerado que Trump "tiene que demostrar que en el ámbito internacional hace algo" ante el riesgo de perder "estrepitosamente" las próximas elecciones legislativas ('midterms'). Para el experto de la universidad vasca, la realidad geopolítica demuestra que su posición se ha debilitado y que "Estados Unidos ha perdido la guerra con Irán". En este sentido, Gutiérrez-Solana ha interpretado las amenazas de destrucción del presidente estadounidense como una maniobra electoral, afirmando que, con esta agresividad, "Trump en realidad lo que hace es suplicar un acuerdo a Irán utilizando su retórica".