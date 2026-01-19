Experto alerta de la importancia del triaje ante catástrofes con "gran cantidad de víctimas"

La cifra de fallecidos se ha elevado a 40 tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.En este tipo de situaciones, los hospitales y los servicios de urgencias y emergencias activan sus protocolos y cobra especial importancia el triaje de pacientes. "En situaciones de catástrofe con gran cantidad de víctimas como la ocurrida en Córdoba, hay que preparar y activar un protocolo asistencial que permita aumentar en lo posible la vida y la calidad de vida de los pacientes", ha explicado Salvador Espinosa, responsable de la secretaria de emergencias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).