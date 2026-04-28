Experto asegura que se ha "reforzado" el sistema tras el apagón pero que aún "existen riesgos"

Bilbao, 28 de abril de 2026. El catedrático de Economía de la UPV/EHU, Aitor Ciarreta, ha señalado en declaraciones a Europa Press Televisión que un año después del apagón que afectó a España y Portugal, y que estuvo a punto de propagarse a otros países europeos, el sistema "se ha reforzado" con "restricciones técnicas" que minimizan "mucho el riesgo", aunque ha advertido de que aún "existen riesgos". Por ello ha destacado que "es muy importante reforzar la regulación, el intercambio de información y modernizar el sistema".