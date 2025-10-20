Experto celebra la propuesta de acabar con el cambio horario y pide establecer el de invierno

El presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (Fesmes), Carlos Egea, se ha mostrado "contento" con la propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva este lunes al Consejo de Energía de la Unión Europa para que en 2026 se acabe con el cambio de hora estacional, petición que los expertos en la materia llevan realizando durante "años". Asimismo, ha reclamado que el horario que quede establecido sea el de invierno, por ser "el más saludable" para niños, jóvenes y personas mayores.