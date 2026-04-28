Experto considera que “se han tomado medidas técnicas” para que no vuelva a ocurrir un apagón

Valencia, 28 de abril de 2026. El director del Instituto de Automática e Informática Industrial de la UPV, Ramón Blasco, explicaba que "se han tomado las medidas técnicas" para que no vuelva a ocurrir un apagón eléctrico en España y ha querido tranquilizar a la población diciendo que cree que no va a volver a pasar. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia está empezando a tomar decisiones respecto a procedimientos sancionadores para "aprender de lo que ocurrió" hace un año y ha señalado que la clave es "mantener un buen nivel de generación renovable y que bajen los precios de la electricidad, manteniendo la seguridad del sistema". La conclusión del análisis es hay que "utilizar todas las capacidades técnicas para conseguir un sistema eléctrico los más descarbonizado posible".