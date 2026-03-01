Experto cree que el asesinato de Jamenei supone un golpe a Irán pero apuesta por su continuidad

Madrid, 1 de marzo de 2026. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Antonio Alonso Marcos, ha afirmado que el asesinato del ayatolá Alí Jamenei "supone un duro golpe al régimen de los ayatolás" en Irán, si bien ha insistido en que "se va a subsanar" el relevo en el liderazgo. Alonso Marcos ha explicado que el proceso de relevo de Jamenei "no es estrictamente democrático, ni mucho menos, porque depende de la Asamblea de Expertos, que son 88 expertos, que sí que son elegidos cada ocho años, pero con un control muy exhaustivo por el Consejo de los Guardias Revolucionarios, de la Revolución", ha explicado. "El régimen va a seguir", ha dicho.