Experto cree que la reducción de la jornada laboral y subida SMI conllevará costes laborales

El catedrático de Dirección de Empresas en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, César Camisón, cree que la medida anunciada en el acuerdo entre el PSOE y Sumar, en la que se contempla la reducción de la jornada laboral y una subida del salario mínimo, conllevaría una serie de costes laborales que "no están en el punto de debate como debiera", en una medida de "muchísimo alcance" que va a afectar "a todo el sector empresarial". Camisón considera que esta medida "en absoluto" se parece a la experiencia piloto que desarrolló el Ayuntamiento de Valencia de cuatro días laborales, y ha asegurado que este proyecto piloto "no sirvió para nada" al no obtener "datos objetivos".

