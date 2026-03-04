Experto cuestiona la falta de "propuestas realistas" en el discurso de Pedro Sánchez

Madrid, 4 de marzo de 2026. La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, de cortar el comercio con España, evidencia una "falta de propuestas reales" y un mensaje centrado en la "movilización política de su electorado". Así lo ha asegurado el director del grado en Filosofía, Política y Comunicación de la de la Universidad CEU San Pablo, Gonzalo Figar, que ha analizado tanto la puesta en escena como el contenido del discurso del jefe del Ejecutivo.